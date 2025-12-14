Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri bir skandalı daha ortaya çıkardı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer Uludağ’ın şirketinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan her yıl ihale aldığı açığa çıktı.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, skandalı TBMM’de açıkladı. Karakaş, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a şöyle seslendi:

‘SİZ DE BİLİYORSUNUZ’

“Görüştüğümüz bütçe, kâğıt üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi olabilir ama bu bütçe, kültürün susturulduğu, turizmin rant projelerine teslim edildiği bir bütçedir. Şimdi, sayın bakan, ranttan bahsederken burada başta sizin bildiğiniz bir mevzudan da bahsetmek istiyorum. Bakanlığınızdan ihale alan bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı var. Bir genel başkan yardımcınız, o genel başkan yardımcılığı titrini kullanarak her yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ihale alıyor. Şimdi buradan, Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Bu genel başkan yardımcısını bulun, hesabını sorun lütfen.”

SÖZCÜ O İSME ULAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Karakaş’ın bu sorusunu yanıtsız bıraktı. Karakaş’ın işaret ettiği isme SÖZCÜ ulaştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer Uludağ. Uludağ, AKP’de Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı olarak görev yapıyor. Uludağ’ın şirketi E.S. Yapı ise 500 bin TL sermayeli bir şirket. Ancak şirket Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığı çok sayıda ihale ile biliniyor. E.S. Yapı Şirketi 2012 yılından 2023 yılına kadar kamudan 12 ihale aldı. Bu ihalelerin bedeli 46 milyon 206 bin TL. Şirket geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alırken, son ihaleleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden.

Şirketleri ihya oldu

AKP döneminde Beyoğlu Belediyesi’nde şehir plancısı olarak çalışan Erhan Uludağ, 2000’de eşi mimar Sevilay Tuncer’le E.S.Yapı şirketini, 2008’de de Taksim Yapı Mimarlık firmasını kurdu. Ancak Sevilay Uludağ 2011’de Taksim Yapı’nın ortaklığından ayrıldı. Erhan Uludağ da bu tarihte E.S. Yapı’nın hisselerini eşine devrederek ortaklıktan ayrıldı. Sevilay Tuncer Uludağ’ın da kurucusu olduğu Taksim Yapı Şirketi ise kamudan son dönemde de ihale alan bir şirket. 10 milyon TL sermayeli Taksim Yapı Şirketi 2011 yılından bu yana kamudan 36 ayrı ihale aldı. Şirketin toplam kamudan aldığı ihalelerin tutarı ise 357 milyon TL.

Basamakları çok hızlı tırmandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer’in eşi Erhan Uludağ, 2014 yılında sosyal medyadan yaptığı “Hepimiz Recep Tayyip Erdoğan’ız” paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Hepimiz Erdoğanız dediler zengin oldular

Aslen Sivaslı olan Sevilay Tuncer Uludağ, Zeytinburnu İHL mezunu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkanlığı ve İzmir Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

ÇEVREDEN SORUMLU

2000 yılında kurduğu, bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok proje ve uygulama işi tamamlamış olan, mimarlık ve restorasyon alanında hizmet veren şirketinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyor.

Siyasete Refah Partisi’nin kadın kollarında giren Tuncer, 1992-1995 yıllarında Refah Partisi Bahçelievler Kadın Kolları yönetim kurulu üyeliği, 2003-2005 yılları arasında AKP Beyoğlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2012-2015 yılları arasında AKP İstanbul Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2015-2018 yılları arasında da AKP İstanbul Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 23 Şubat 2025’te yapılan büyük kongre ile önce MKYK üyesi oldu sonra MYK’ya seçildi.

Hafızalardan hâlâ silinmeyen iki büyük skandal

Yönettiği kuruma fahiş kârla et sattı

Amacı, halka ucuz et satmak olan Et ve Süt Kurumu’nun başındaki Mücahid Taylan, vatandaşı değil kendini ihya etti. Taylan, 3 yılda yurt dışındaki şirketleri aracılığıyla 4 milyon kilo et ithal etti. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın ortağı olduğu Macaristan’daki şirket için “Bu şirket ile Et ve Süt Kurumu arasında doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk bir ticari faaliyet yok” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise bu ticaretin 1 milyar lira olduğunu açıkladı. Çömez, “7 dolara aldığı 4 milyon kilo eti 17 dolara satan Mücahid, 40 milyon doları, yani 1.7 milyar lirayı cebe indirmiş” iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de iddialara ilişkin belge paylaşarak, şunları söylemişti: “Bugün devletin et ithalatını yöneten kurumun başındaki kişi, kendi şirketinden devlete et satıyor. Kamu adına alım yapan kişi, kendi şirketinden satış yapıyor. Devletin kasasından çıkan para, devletin yöneticisinin cebine gidiyor.”

Kendi bakanlığına dezenfektan satmıştı

İktidar partisinin neden olduğu skandallardan birisine de dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan imza atmıştı. Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’ın ortak olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlık bünyesindeki kurumlara toplam 9 milyon TL’lik dezenfektan sattığı belgeler ortaya çıkmıştı. Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını açıklamış, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.

TEŞVİK DE ALMIŞ

Nanoksia tarafından Ticaret Bakanlığı’na 175 TL’ye verilen beş litrelik dezenfektanın aracı kuruluşa 100 TL’ye satıldığı, aracı kuruluşun da piyasada 150 TL’ye satışa sunduğu ortaya çıkmıştı. 2021 yılında görevden alınan Pekcan’ın şirketinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıkmıştı.