Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan açıklamasında, Suriye'deki son durum, Gazze'deki yeni aşama ve ekonomiye değindi.

Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkedeki her gelişmeyle çok yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Bir ve beraber Suriye'nin vazgeçilmez olduğu inancında" olduklarını da kaydeden Erdoğan, "Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sunni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Yüzbinlerce insanın hayatına malolan zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin desteği tamdır" dedi.

Şaraa ile telefon görüşmesi

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Halep'in bazı mahallelerin işgalden kurtarılması adına başlatılan harekat dün ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu dikkatle yönetmesi operasyon sürecinde sivillerin zarar görmemesi için cerrah titizliğinde hareket etmesi her türlü takdire şayandır.

Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen Suriye ordusu başarılı sınav vermiş. Haklı iken haksız duruma düşecek eylemlerden kaçınmıştır. Suriye hükümeti en az hasarla çözüme kavuşturmuştur.

Tüm bunların çok kıymetli kazanımlar olduğuna inanıyoruz. Dün akşam Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kardeşimle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini anlaşma ve operasyondan ötürü tebrik ettim.

DEAŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanında olduğunu bir kez daha ifade ettim. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor.

Halep, Rakka, Deyr Zor ve diğer şehirlerin sokaklarından yansıyan fotoğraflar barış özlemini gösteriyor. 13,5 yıl boyunca büyük acılar çeken halk umudu yeniden kuşanmakta, hayata yeniden sarılmakta, artık savaş istemediğini açıkça beyan etmektedir.

Kimsenin bunu görmezden gelme hele hele bu umut iklimini dinamitleme hakkı yoktur. Suriye'nin bereketli toprakları acıya, kana, gözyaşına doymuştur."

Atlas Çağlayan cinayeti

Erdoğan, Güngören'de katledilen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine de değindi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Minguzzi olayı neyse, Atlas yavrumuzun olayı da bizi acılara boğmuştur.

Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üstümüze düşen ne varsa, ne gerekiyorsa bunu yerine getireceğiz.

Tüm bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir."