Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında üç hafta aranın ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona erdi.

Külliye'de yaklaşık 2,5 saat süren ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in ilk kez katıldığı toplantıda 'terörsüz Türkiye' süreci, ekonomi başlıkları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

KABİNE'DEKİ REVİZYONA DEĞİNDİ

Kabine'de değişiklik olduğunu anımsatan Erdoğan, Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi.

Eski bakanlara da değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Kendileriyle farklı zeminlerde çalışmaya, kardeşlik hukukumuzu gözetmeye devam edeceğiz."

MEB'İN 'OKULLARDA RAMAZAN' GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tartışılan 'okullarda ramazan' genelgesine dair konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı, birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalarına rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, ışıl ışıl gözleri ve gülen yüzleriyle camilerimizi birer gül bahçesine çeviren çocuklarımızı tek tek alınlarından öpüyorum. Rabbim hepsini nazarlardan saklasın diyorum."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyelerimiz bu konuda liderliği zaten kimseye bırakmıyor. Partimizin her birimi görev alanı içinde çok anlamlı faaliyetlere imza atıyor.

Geçen yıl başlattığımız ve milletimizden büyük rağbet gören külliyede ramazan programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanımızın ilgisini çekecek, özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı.

Bilhassa hafta sonları anne babaları çocuklarının ellerinden tutup külliyemizdeki etkinlere katılmaya davet ediyorum."