Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirmesinin ardından sanatçı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tezhip Sanatçısı Şeyma Okur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok sanatçının eser takdim ettiğini ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanata destek vermek adına eserler edindiğini belirterek, "İleride bu eserlerin bir koleksiyon, sergi ya da müze çatısı altında toplanması ve sergilenmesi gibi bir düşünceniz var mıdır?" sorusunu yöneltti.

"FAKİRİN ADINA KURDUĞUMUZ MÜZE..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bizlere hediye edilen bütün eserleri Kasımpaşa'da, şimdi fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Orada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu Kuzey Deniz saha Komutanlığını bizler ele aldık. Orayı, tamamen restorasyonunu bitiriyoruz ve orası da adeta harabeydi. Kuzey Deniz Saha Komutanlığını gerçekten şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler, ister hat olsun ister kitaplar olsun ister diğer türlü, her türlü eser olsun bunların hepsini orada inşallah sergileyeceğiz ve orayı da bütün halkımıza açmak suretiyle, oradan hepsinin istifade etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Serginin Küratörü Yasemin Karaca'nın, "Siz hiç gençliğinizde sanatla ilgilendiniz mi, geleneksel sanatlara ilgi duydunuz mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgilendim dersem doğru olmaz çünkü biz siyasetle ilgilendik." yanıtını verdi.

EL YAZMASI KUR'AN-I KERİM TALEBİ

Katılımcılardan Hafize Zeynep Altun ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, geleneksel sanatlara ilginin gençler arasında yeni yaygınlaşmaya başladığını vurgulayarak, "Sizler bu ilgiyi artırma konusunda ilave ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ya da ne gibi çalışmalar yapılabilir?" diye sordu.

Özellikle hat eserlerine düşkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bununla ilgili de çalışmalarımız oldu, oluyor. En önemlisi de şu anda Mehmed Özçay üstadım da burada, kendilerinden hep bir şeyi istirham ettim. Özellikle cumhurbaşkanlığım döneminde bir Kur'an-ı Kerim yazılması arzum, talebim vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler. İnşallah bu da bizim cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olacak. Bununla birlikte ayrıca bir farklı eserin de hamdolsun bitişini gördük. Bunlar da cumhurbaşkanlığı dönemimizin bir eseri olarak ülkemize ve dünyaya kazandırmış olduğumuz iki tane önemli eser olacak." dedi.