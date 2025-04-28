Milyonlarca İstanbullu korkutan depremin etkisi altında hasarlı binalarda oturmak zorunda kalıyor. Vatandaşlar gözlerini Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevirdi. Kabine sonrası önemli açıklamalar yapmasını bekleyen vatandaşlar beklediğini bulamadı.

'O KONULARA GİRMEYECEĞİM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm üzerinden muhalefet partisi CHP'ye yüklendi. Depremin tehlikesini vurgulayan Erdoğan, 'kentsel dönüşümle ilgili açıklamalarımızı çarşamba günü yapacağız. Bu sebeple o konulara hiç girmeyeceğim' dedi.

Erdoğan konuşmalarına şöyle devam etti:

"Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur.

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım. Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız."

Erdoğan ayrıca, 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini bildirdi.