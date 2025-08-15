AKP dün 24. yaş gününü partiye katılan 9 yeni isimle kutladı.

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, İYİ Parti'den istifa eden Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar ile bağımsız belediye başkanları Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık'a rozetleri takıldı.

GÖZALTINA ALINMIŞ!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı ve "kilo ver" uyarısında bulunduğu Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın daha önce gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, 27 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal gözaltına alındı. Emniyet güçleri tarafından da evinde ve işyerinde arama yapıldı.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada sürütülen soruşturmaya ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, bir süre sonra partisinden istifa etmişti.

"ENDİŞE EDİLECEK VE SIKINTILI HİÇBİR ŞEY YOK"

Başkan Kodal, "Basit ve asılsız bir şikayet işlemi nedeniyle böyle bir süreç yaşadık. İfade işlemlerimizi tamamladık ve programımız kapsamında bir iftar davetine katılıyorum. Endişe edilecek ve sıkıntılı hiçbir şey yok, normal adli prosedür yürümüştür. İftar davetinin ardından ilçemize geleceğim" demişti.