Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yüksek kiralar olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

Bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir.

Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak.

Vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla vatandaşı sömürsün bunları fırsat vermeyip devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.

Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz proje ile 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Projemizde şehit yakını, gazilerimize, emeklilerimize, üç çocuğu olan ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.