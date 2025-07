Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda 'Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi Temel Atma ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, mayıs ayında açılışı yapılan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na da değinerek dikkat çeken bir sitemini dile getirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kıbrıs Türkü ile birlikte barış destanı yazdık. Barış destanının 51. yıldönümünde bugün açılışlar yapıyoruz. KKTC'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

KKTC'nin her alanda güçlü, müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışıyoruz. Ben değerli kardeşime şunu söyledim, 'Ya dedim bizi bir barakada karşılıyordun. Cumhurbaşkanlığının malum binasını hatırlıyorsunuz. Baraka! Dedik 'Bu yakışmıyor sen bize bir yer bul, biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşaa edelim hem parlemento binası inşaa edelim, devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım' Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı, yaptık.

Bugün ayrıca 320 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesinin ilk etabının temelini atıyoruz. 110 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik hizmet verecek. Sağlık çalışanlarımız için tüm imkanlar düşünüldü. KKTC'nin en büyük sağlık yatırımını yaptık. KKTC'nin her zaman yanındayız. Hastane açılışımızı da inşallah birlikte yapacağız. Türk'e yakışan neyse onu yaptık. KKTC'nin her alanda güçlü ve özgüvenli altyapıya kavuşması için her şeyi yapıyoruz.

Pamukova devlet hastanesi inşaatına yakında başlıyoruz. Hastane yatırımları yanı sıra köy ve kırsalda yaşayan kardeşlerimiz için sağlık ocaklarında sona gelindi. Bir sonraki gelişimizde o eserlerin de açılışını gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme alanında veri güvenliği çalışmalarıyla KKTC'nin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. İşlemleri daha hızlı yapılmasının önünü açtık. Fiber altyapı girişimleriyle bu süreci bir sonraki adıma taşıyoruz. Tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.

'KIBRIS TÜRK'ÜNE ADALETSİZLİK BİTMELİ'

Aile Destek Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezlerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Attığımız her adım sadece bir bina bir yol değil kardeşliğimizin ortak gelecek inancımızın bir sembolüdür. Kuzey Kıbrıs Türk'ünün birliği için biz buradayız, her zaman da burada olacağız. KKTC'nin siyasi ve ekonomik istibalini inşa etme noktasında tam bir uyum içindeyiz. Ay yıldız, aynı yoldayız diyoruz. İki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. KKTC ile diplomatik siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı. Kıbrıs Türk'üne adaletsizlik bitmeli."