Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın kürsüde İsrail'e yönelik konuşma yaparken dikkat çeken bir an yaşandı.

Erdoğan'ın mikrofonu "teknik bir arıza" nedeniyle çalışmadı. Bu nedenle Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü yayına verilemedi.

Yayın çevirmeni, "Başkanın sesini kaybettik. Teknik bir arıza, kimse onu duyamıyor" ifadelerini kullandı.

SABOTAJ MI ARIZA MI?

Mikrofonun kapanmasının ardından komplo teorileri de ortaya atıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının bilinçli olarak engellendiği ya da siber saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Bazı kaynaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin süre sınırı nedeniyle kesildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın abonelerine geçtiği bilgide ise konuşması sırasında sesin kaynaktan kesildiğini belirtti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 'SÜRE SINIRI' DEDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sorunun 'süre kısıtlaması' nedeniyle gerçekleştiğini bildirildi.

Devlet ve hükümet başkanları için 5, diğer konuşmacılar içinse 3 dakikalık süre olduğu anımsatılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması, zaman zaman alkışlarla kesildiği için belirlenen süreyi aşmış; teknik düzen gereği mikrofon 5. dakikanın sonunda otomatik olarak kapanmıştır. Cumhurbaşkanımız konuşmasını kısa bir süre sonra tamamlamıştır. Benzer şekilde, Endonezya Cumhurbaşkanının konuşmasında da mikrofon aynı usule uygun şekilde kapanmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Sayın Devletli Hükümet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, Kıymetli Heyet Üyeleri, Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle bu konferansın eş başkanlıklarını üstlenen Fransa ve Suudi Arabistan'a şükranlarımı sunuyorum. Filistin devletini tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum. Bu adımın ve izleyen dönemdeki girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini, hızlandırmasını diliyorum.

Coğrafyamızda yaklaşık iki yıldır İsrail hükümetinin artan saldırıları sebebiyle büyük bir insani felaket yaşanıyor. 65 bini aşkın insanın hayatına mal olan Gazze'deki katliam tüm şiddetiyle sürüyor. Elini vicdanına koyan hiç kimse yaşananları kabul edemez, dahası böyle bir soykırıma sessiz kalamaz. Netanyahu hükümetinin amacı Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmek, Filistin halkını da mümkün olduğunca göçe zorlamaktır.

Bu olumsuz gelişmelerin ortasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de dahil olduğu bir grup ülkenin Filistin devletini tanıma kararı alması son derece önemli, tarihi bir karardır. Filistin devlet başkanı Abbas'ın bugün bizimle birlikte olmasını arzu ederdik.

Buna rağmen bugün söz alan tüm katılımcıların aynı zamanda Filistin halkının da sesi olmasını çok ama çok kıymetli buluyorum. Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır.

Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve Afrika'da sokakta, sosyal medyada, basında özgür Filistin nidalarına daha önce hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Şu çelişki buradaki dostlarım dahil kimsenin dikkatinden kaçmamalıdır. Holocaust zulmüyle kökü kazınmak istenen bir toplumu yöneten Netanyahu hükümeti aynı toprağı, suyu, havayı, denizi paylaştığı binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor.

Bu zulmün karşısında durmak uluslararası toplumun hukuki bir görevi olduğu kadar vicdani sorumluluğudur. Uluslararası toplum Batı Şeria'daki yayılmacılığı Doğu Kudüs'teki oldu bittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır. Aksi takdirde ne bir uluslararası düzenden ne de evrensel değerlerin savunulmasından söz edilebilir. Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır.

İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin devletinin yaşayabileceği zemin bırakmamak, Filistin halkını sürgün etmek ve bölgede yayılmacı emellerini hayata geçirmek buna asla izin verilemez. Bu konferansta Filistin devletini tanıma cesaretini gösteren ülkelerin kararlı, somut ve caydırıcı adımlarla bu tarihi duruşun arkasını doldurmalarını temenni ediyorum. Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların engelsiz şekilde girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor."