AKP'nin önerisi ile Meclis Başkanlığına sunulan ve kamuda görevli uzman/yönetici statüsündeki 30 binin üzerinde personelin yararlanacağı seyyanen zam düzenlemesi geri çekiliyor.

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin 'eşitlik' ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı. Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.







'ERDOĞAN KONUYA MÜDAHALE ETTİ'



Ancak AKP, son dakikada aldığı karar ile düzenlemeyi paketin içerisine dahil etmedi. Söz konusu gelişme hakkında açıklamalarda bulunan eski AKP'li milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda artan tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müdahalesi ile düzenlemenin geri çekildiğini belirtti.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:



"Önemli bir gelişmeyi aktarmak isterim.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyundaki tepkileri dikkate alarak meseleye el attı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kamu personel rejimiyle ilgili kapsamlı bir kanun teklifi hazırlanması ve bu yıl içinde meclis gündemine getirilmesi konusu ağırlık kazandı.

Bu bağlamda, kariyer meslek statüsündeki uzman ve yöneticilere seyyanen zam teklifinin önümüzdeki Genel Kurul’da verilecek önergeyle geri çekilmesi düşünülüyor.

Doğru bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim.

Zira, geçici değil, iş barışı, maaş adaleti ve verimliliği sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir reforma ihtiyaç var."