Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede tokalaştıktan sonra sırtını dönmesi kamuoyunda farklı yorumlara neden olan İlkin Aydın’ın babası Tanser Aydın’ın daha önce futbolcu olduğu yaptığı ortaya çıktı.

Futbol bıraktıktan sonra kariyerine teknik adam olarak devam eden Tanser Aydın'ın şu an Amedspor'da yardımcı antrenör olduğu öğrenildi.

TANSER AYDIN'IN KARİYERİ...

1970 yılında Ankara’da dünyaya gelen Tanser Aydın, uzun yıllar profesyonel futbol oynadı. Özellikle Şanlıurfaspor formasıyla tanınan Aydın, 2002 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük alanına yöneldi.

UEFA A Lisansı sahibi olan Tanser Aydın, bugüne kadar Gençlerbirliği, Hacettepe ve Kasımpaşa gibi kulüplerde çeşitli görevlerde bulundu.

Son dönemde ise Amedspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapmaya devam ediyor.