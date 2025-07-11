2021 yılında Ankara'ya yaptığı ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü sırasında koltuk yerine kanepeye oturtulduğu için kriz çıkaran Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hakkında verilen güvensizlik önergesinden kurtuldu. Komisyon başkanı Brüksel’deki koltuğunu korudu.

TERSİ OLSA GÖREVİ BIRAKACAKTI

Macar milletvekili ve bir kaç arkadaşı tarafından verilen ve korona aşılarıyla ilgili yetersiz bilgi verdiği, bazı aşıların boşuna telef edildiği iddialarıyla ilişkin önergeye 553 Avrupa Milletvekili oy kullandı.

175’e karşı 360 oyla önerge reddedildi ve Ursula von der Leyen’in koltuğu kurtuldu. Tersi bir sonuç çıksa, Ursula von der Leyen ile 26 komisyon üyesi görevi bırakmak zorunda kalacaktı. Ya da yakın yüksek bir sonuçla istifaları istenebilecekti.