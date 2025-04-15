PKK’nın kendini feshederek silah bırakma kararı alması beklenen kongre için tarih ve yer netleşmeye başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “4 Mayıs’ta Malazgirt”, AKP’nin ise nisan sonu dediği toplantının 5 Mayıs’ta Süleymaniye’de yapılacağı belirtiliyor. Süleymaniye’de 4 Temmuz 2003 günü Türk askerinin başına çuval geçirilmişti. Hazirana kadar sürecin tamamlanacağını açıklayan DEM Parti heyeti 18 Nisan Cuma Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la bir araya gelecek. Görüşmede silah bırakan örgüt mensuplarının durumunun ele alınması bekleniyor.

YENİ BİR KAYIT ALINACAK

Teröristbaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı sonrasında PKK’nın kongre tarihi ve yeri tartışılıyor. PKK’nın, Kuzey Irak’ta İran-Irak geçiş noktasında bulunan Süleymaniye şehrinde toplantı yapacağı belirtildi. Tarih olarak da Bahçeli’nin önerisinden bir gün sonrası 5 Mayıs telaffuz ediliyor. DEM Parti, toplantıya Öcalan’ın video görüntülü katılımını istiyor. Daha önce İmralı’da kaydedilen videolu bir kayıt da bulunuyor. Önümüzdeki günlerde tekrar İmralı’ya gidecek olan DEM Parti İmralı heyetinin, yeni bir kayıt alarak fesih toplantısına götürebileceği de belirtiliyor.

ADALET BAKANI VE UMUT HAKKI

PKK’nın fesih kararından sonra örgüt üyelerinin yasal durumu konusunda nasıl bir adım atılacağı ise belirsizliğini koruyor. İmralı Heyeti, Cuma günü saat 14.00’te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret edecek. Bu görüşmede detaylar ve yapılması gereken yasal düzenlemelerin ele alınacağı bildirildi.