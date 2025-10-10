Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye gitti. Güneysu ilçesin ziyareti esnasında Erdoğan, Merkez Cami Meydanı'nda toplanan vatandaşlara otobüsün içinden seslendi.
"ULA Bİ DUR DA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına başladığı esnada, kalabalık arasındaki bir vatandaşın art arda "Reis!" diye bağırdığı görüldü. Vatandaşın ısrarlı seslenişi sonrası Erdoğan, gülümseyerek "Ula bir dur da…" diyerek karşılık verdi.
Erdoğan'ın bu cevabı meydanda toplanan vatandaşlar tarafından kahkahalarla karşılandı.