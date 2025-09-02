Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, AKP Kadın Kolları Başkanı ve kadın belediye başkanları ile bir araya geldi.

AKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan ile partimizin kadın belediye başkanlarını kabul etti" ifadelerine yer verildi.

ÇERÇİOĞLU DETAY

Kabulde CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı. Çerçioğlu'nun Erdoğan'a yakın oturması ise dikkat çekti.