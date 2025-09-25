Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti. Macron’u Filistin’i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

GÖZDEN KAÇAN AYRINTI

Görüşmede Macron ile Erdoğan arasındaki "kahve" diyaloğu sosyal medyada gündem olurken yine Macron'un elleri cebinde bir şekilde Erdoğan ile konuşması ve tokalaşması dikkat çekti.