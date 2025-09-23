Yunanistan medyasında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliği yaptığı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri toplantısına katılması nedeniyle Miçotakis ile toplantısının şimdilik iptal edildiği belirtildi.

Türk tarafı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği Arap ve Müslüman ülkelerin liderleri toplantısına katılması nedeniyle toplantının iptal edilmesini talep etti.

TÜRK TARAFI ERTELEME TALEBİNDE BULUNDU

Şimdilik her iki liderin programlarına göre New York’ta yeni bir toplantı saati planlamasının yapıldığı belirtildi. Açıklanan bilgilere göre, Trump, Türkiye’nin de katılması gereken Arap ülkeleri konferansını duyurdu.

Konferans, Kiriakos Miçotakis’in Erdoğan’la randevusuyla aynı saatte gerçekleşeceği için, Türk tarafı erteleme talebinde bulundu.