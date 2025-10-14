AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da düzenlenen Gazze Ateşkes zirvesine katılımı sırasında Netanyahu'nun katılacağı iddiasına tepki göstererek uçağına inmeme talimatı verdiği iddiaları tartışılmaya devam ediyor. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, olayın siyasi bir tavır değil, “teknik nedenlerden kaynaklandığını” belirterek, basında yapılan abartılı manşetlerin gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

"TEKNİK SEBEP DİPLOMATİK KRİZ GİBİ SUNULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Barış Zirvesi’ne katıldı. Zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılacağı açıklanınca, bazı medya kuruluşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu duruma tepki gösterdiğini ve “uçağın inmemesi talimatını verdiğini” öne sürmüştü.

Ancak daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu’nun zirveye katılmayacağını duyurdu. Türk basınında ise bu gelişme “diplomatik rest”, “katile tepki” ve “uçağa inmeme talimatı” gibi manşetlerle yer aldı.

Bildirici, Hürriyet yazarları Abdulkadir Selvi ve Hande Fırat’ın açıklamalarını hatırlatarak, olayın iddia edildiği gibi siyasi değil, teknik bir sebepten kaynaklandığını belirtti. Selvi ve Fırat’a göre, Erdoğan’ın uçağı Şarm El Şeyh Havalimanı’na iniş hazırlığı yaptığı sırada pist doluydu ve bu nedenle uçak bir süre Kızıldeniz üzerinde tur atmak zorunda kaldı.

"MANŞETİ BÜYÜTTÜLER AMA SORU SORMAYA CESARET EDEMEDİLER"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bildirici, şu ifadeleri kullandı: