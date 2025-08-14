Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye katıldı. Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda birtakım iddialar varsınlar buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Gerekirse tek tek açıklarım" dedi.

Çerrçioğlu, "Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle ve sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim. " diye konuştu.

9 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE GEÇTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP),

Aydın’ın Söke ilçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP), Aydın’ın Yenipazar ilçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP), Aydın’ın Sultanhisar ilçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP), Gaziantep’in Şehitkamil ilçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP), Yalova’nın Altınova ilçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP), Isparta’nın Yalvaç ilçe Belediye Başkanı Mustafa Koda (İYİ Parti), Aksaray’ın Yeşiltepe belde Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti), Kastamonu’nun Bozkurt ilçe Belediye Başkanı Muammer Yanık (Bağımsız) AKP'ye geçti.

ERDOĞAN ÇERÇİOĞLU'NA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kuruluş yıl dönümünde konuştu. Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Aziz İhsan Aktaş dosyası nedeniyle AKP'ye geçtiği iddialarına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendi. Erdoğan, "Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir."dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

AK Parti'yi katılımlarla büyütüyoruz. Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce her türlü insanı değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum.

Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız. Kültürümüzde kem söz sahibine aittir.

Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zat başkası değildir. Beyefendi rahatsız olmuş, varsın olsun. Onu daha çok rahatsız edeceğiz. AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah daha da güçlü olacaktır.

Bu kardeşlerimize kapımız da kollarımız da ardına kadar açıktır.

AK Parti insan öğüten bir değirmen asla değildir. Bizde asla emeklilik yoktur.Bizde kenara çekilmek, inzivaya çekilmek yoktur. Soluklanmak için bir süreliğin inzivaya aldığımız arkadaşlarımızla bağımızı asla koparmayız, vefamızı hiçbir zaman eksik etmeyiz.

Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz. Kibir, böbürlenme bizim kapımızdan içeri girmedi.