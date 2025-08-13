AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Partimize katılımlar olacak" açıklamasını yaptı. AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Gençlik Kolları, Türkiye'nin en organize ve en aktif gençlik yapılanmasıdır. Gençlerin siyasi adresi hiç tartışmasız AK Parti'dir. ençlerin demokrat amcası olarak pohpohladıkları rakibimizi gençlerimizin desteğiyle sandığa gömdük. Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti.

"PARTİMİZE KATILIMLAR OLACAK"

Her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Yarın partimize katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz."

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da ima yapan Erdoğan, “‘Gençlerin demokrat amcası’ dedikleri rakibimizi gençlerin desteğiyle sandığa gömdük” ifadelerini kullandı.

Partiye son üç ayda 130 bin yeni üye kazandırıldığını belirten Erdoğan, “Yarın katılımlar olacak. Bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Sizler çıkarların bir araya getirdiği bir ekip değil, aynı davanın etrafında kenetlenmiş neferlersiniz” dedi.

"NE KADAR AYDIN VAR GÖREYİM"

Salondan gelen tezahüratlar üzerine Erdoğan, “Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın’ı bir göreyim” ifadelerini kullandı.

ÖZEL İÇİN KONUŞTU: "YATIYOR KALKIYOR SİZE SATAŞIYOR"

"Attığımız her adımın ana muhalefet partisini endişelendirdiğini görüyoruz. CHP Genel Başkanı partisi saran yolsuzluk, hırsızlık, rüşveti bırakıp size sataşıyor. Bunu da her işi gibi itidalli şekilde yapıyor. Söylemlerinde hiçbir derinlik yok. Argümanlarına bakıyoruz hiçbir tutarlılık yok.

Beyefendi çok konuşuyor, ama genellikle boş konuşuyor. Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var. Kendi partisinde bile bir saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız.

Bir ara sürekli elinde kırmızı kartla dolaşıyordu. Önüne gelene kırmızı kart gösteriyordu. Sonra ne olduysa bu dahiyane fikrini aniden terk etti. Ardından banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynadı. Tüm samimiyetimle söylemek isterim; biz CHP Genel Başkanı'nın yaşadığı bu ikilemin sebeplerini çok iyi biliyoruz.

Bir tarafta itiraflarla gün yüzüne çıkan soygunun büyüklüğü, bir yandan diyet borcuyla bu soygunu savunma zorunda kalmanın verdiği utanç dengesini fena halde bozuyor.

Hani derler ya aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Baklava kutularından, valizlerden balya balya rüşvet paraları fışkırıyorken hala turpların büyüğünü sorması utanma duygusunun ciddi erozyona uğradığının işaretidir. Mevlam kimseyi böyle bir cenderede bırakmasın. Biraz kendine güvense zincirlerinden başka kaybedecek bir şey olmadığını görecek. Ama yapamıyor.

"CHP'Lİ BELEDİYELER AHTAPOTUN KOLLARINDAN, SEN DE PRANGALARINDAN KURTULACAKSIN"

Kulağına gerçekleri fısıldayan bir dostu da yok. Hiç merak etmesin. Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden, CHP'li belediyeler ahtapotun kollarından, kendisi de prangalarından kurtulacak. Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil bir avuç muhterisi savunmak için oradan oraya sürüklediği CHP'li vatandaşlarımız da rahat edecek."

CHP’de iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçeceği iddia ediliyordu. Muamma sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması dikkat çekti.