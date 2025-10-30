Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk Bayrağı’nın yanına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin asılması talimatının yankıları devam ediyor.



Antalya’daki Bileydi Anadolu Lisesi’ndeki törende öğrencilerin protesto alkışları yükseldi. Öğrenciler okul bahçesinde gösteri yaparken, sınıflardan birinin camından Erdoğan’ın posteri bir öğrenci tarafından içeri çekildi.



CEZA TEPKİ ÇEKTİ



Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, posteri çekip katlayarak üzerindeki resmi görünmez hale getiren öğrenci, okul yönetimi tarafından cezalandırıldı. Okul müdürü Gökmen Güler’in, afişi toplayan öğrenciyi disiplin kuruluna sevk ettiği ve öğrenciye uzaklaştırma verildiği iddia edildi. AKPAntalya İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, “Bu bilinçsiz eylem, devletimize ve milletimize karşı yapılmış bir eylemdir” dedi



