Diplomasi vurgusu, arabuluculuk rolü, Türk hava sahasına girip düşürülen İran füzesiyle birlikte iyiden iyiye değişti. Eleştiri cümlelerini 'İran'ın ateşi büyük bir alan yayıldı' sözleri izledi.

"BÖLGESEL GERİLİ ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan düşürülen İran füzesinin ardından ikazda bulunduklarını belirtti. Erdoğan, "Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Bölgesel gerilim ürkütücü bir boyut kazandı. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı. Hassasiyetimizi çok net bir şekilde bildirdik. Benzer olayların yaşanmaması için de uyardık" ifadelerini kullandı.

'Dostluğun önemi, kardeşlik hukukunun önemi' İran'a yönelik bu sözler savaşın seyriyle birlikte nasıl şekillenecek merak konusu.