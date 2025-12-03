Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY eski Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bahçeli'yi hedef alan dünkü hadsiz açıklamayı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Türkiye ekonomisi 3'üncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korudu. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4'üncü, G20 ülkeleri arasında 5'inci sırada yer aldık. Hamdolsun hedeflerimizden kopmadık.

Ekonomi 21 çeyrektir büyüdü. Büyüme rakamları hayırlı olsun. Milli gelir 1.5 trilyon doları aştı. Risk primimiz 233 baz puana gerilemiş durumda. Enflasyonda umutlarımız arttı.

Bu ülkeye yeni bedeller ödetmeyecek, bedel ödetmek isteyenlere de geçit vermeyeceğiz. Suyu bulandırıp sazan avına çıkanların oyununa gelmeyeceğiz. Reel sektörden gelen şikayetleri dikkatle dinledik.

İstiyoruz ki çocuklarımıza her alanda müreffeh bir ülke emanet edelim, gençlerimize demokrasi, hukuk ve yaşam standartları çok yüksek Türkiye bırakalım.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZÜYLE ÇAĞRI YAPTI

Siz gidin kurultay üstüne kurultay yapın. Siz gidin gırtlağınıza kadar battığınız pisliklerden arının. Önce içinizdeki yolsuzluk yapanları ayıklayın.

CELLAT POLEMİĞİ

Şimdi çıkmış artık ismini bile duymaya tahammül edemedikleri selefi Kılıçdaroğlu gibi birilerini cellat olmakla itham ediyor. Neymiş DEM Parti'nin Terörsüz Türkiye süreci Stockholm sendromu imiş. İnsanda biraz utanma olur.

Benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir. Sayın Özel hedef saptırmasın. Cesareti varsa ve cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine, CHP'nin geçmişine baksın, celladı orada görecektir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

2013 yılında "Çözüm için baldıran zehri içmek gerekirse biz o baldıran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur ve refah gelsin" dediğimiz gündeki kararlılığımız neyse AK Parti olarak bugün de aynı iradeyi ve cesareti taşıyoruz.

Cumhur İttifakı fikir birliği içindeyiz.

BARZANİ'YE TEPKİ

Bahçeli'yi hedef alan dünkü hadsiz açıklamayı kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmek isterim. Bu vahim hatadan bir an önce dönülmeli