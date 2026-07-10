Cem Yıldırım

NATO zirvesine katılan liderlere adları yazılı Türk yapımı toplu tabanca hediye edildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen ve Türk malı tek toplu tabanca olarak bilinen Gümüşay adlı tabancalar, magnum mermileri ile kutularında kendilerine verildi.

BELGELER YETMEDİ

Türk tarafının, liderlere sunulan silahlar için ihracat izin belgeleri hazırlayarak hediyelerin yanına eklediği ve ayrıca ihracat kısıtlamalarından muafiyeti teyit eden bir not iliştirdiği öğrenildi. Ancak çok sayıda ülke, kendi iç mevzuatlarında silah ithalatına yönelik düzenlemeler nedeniyle, bu belgeleri yeterli görmedi ve hediyelerin ülkeye girişine izin verilmedi. Diplomatik kaynaklar, hediyelerin içerik ve biçimiyle ilgili özellikle Avrupa’da yeni güvenlik sorularını gündeme getirdiğini belirtti. Çelik gövdeli, ahnşap kabzalı Gümüşay tabancaların ikinci elleri 30-50 bin TL arasında satılıyor.

Kadın lidere de verildi

Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’ya da üzerlerinde isimleri yazılı tabanca hediye etti.

Bir Avrupa Konseyi yetkilisi, silahın Belçika’ya götürülmesi için gerekli prosedürlerin uygulanacağını ve ardından Konsey Genel Sekreterliği’nin belirlediği güvenlik şartlarına uygun şekilde saklanacağını söyledi.

Tabancada Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın ismi yer alıyor.

Hangi ülkede ne sorun çıktı?

Belçika Başbakanı hediyeyi ülkesine dönüşte açtı ve silah olduğunu görünce havaalanı polisine teslim etti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store için hazırlanan tabancanın ülkenin katı silah ithalat kuralları nedeniyle ülkeye girişine izin verilmedi ve iade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de ülkesine silah sokmak yasak olduğu için hediyeyi Ankara’daki Büyükelçiliğe bıraktı.

Kanada Başbakanı Mark Carney de tabancayı ulusal müzeye verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Büyükelçiliğe bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu hediyelerden alıp almadığı ise netlik kazanmadı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, tabancayı şimdilik Türkiye’de bıraktı. Alman hükümet sözcüsü, silahın usulüne uygun ülkeye sokulabilmesi ve resmi hediye envanterine kaydedilebilmesi için Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne teslim edildiğini söyledi.