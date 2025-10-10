Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştireceğiz" açıklaması sonrası 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi, belediyelerin yetkileri, gelirleri, harcama kalemleri, sunduğu hizmetlerle ilgili detaylı değişiklikliklere hazırlanıldığı öne sürüldü.

Bu kapsamda, belediyelerin, içme suyu, kanalizasyon, atık su, çevre temizliği, çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve bunlarla ilgili yatırım gibi temel insani ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri öncelikle yerine getirmesini sağlayacak sistem oluşturulması hedefleniyor.

Belediyelere ayrılan bütçenin bu temel hizmetlere harcanması zorunlu kılınacak ve bu amaçla sıkı mali denetim ve kontrol mekanizması kurulacak.

"KONSER HARCAMALARI DENETİME TABİ OLACAK"

Temel hizmetler dışındaki harcama kalemlerine sınır konulması planlanıyor. Belediyelerin asli görevleri arasında yer almadığı gerekçesiyle özellikle kültürel faaliyetleri kapsayan harcamalara sınır getirilecek. "Halkla ilişkiler, tanıtım, basın yayın, başkan temsil ağırlama, konser" gibi başlıklar altında yapılan harcamalar hem sınırlandırılacak hem de bu harcamalar sıkı kontrol edilecek.

BELEDİYELERDEN GÖRÜŞ ALINIYOR

Çalışmayı yürüten AKP'li kurmaylar, yapılması hedeflenen düzenlemelerle ilgili belediyeler ve ilgili kurum kuruluşların görüşünü alıyor.

EMLAK VERGİSİNE DÜZENLEME DE YOLDA

Öte yandan, son dönemde yüksek artışlar nedeniyle tartışmalara yol açan, takdir komisyonlarının belirlediği emlak vergisi artış oranlarına ilişkin düzenlemeler de bu çalışmada yer alıyor.

Özellikle büyükşehirlerde bazı bölgelerde ortalamanın çok üstünde artışların öngörülmesi tepki çekerken, AKP'li kurmaylar, belediyelerin en büyük gelir kaynağını emlak vergilerinin oluşturduğuna işaret ederek, bu gelir kaybını da önleyecek bir formül arandığını belirtiyor.

Emlak vergilerindeki fahiş artışların kira bedellerine ve konut satış fiyatlarına da yansıyacağına dikkati çeken kurmaylar, bir üst sınır getirilmesi veya yeniden değerleme oranının güncellenmesi konusunu değerlendiriyor. Bu kapsamda, kıymetlenen bölgeler esas alınarak düzenleme yapılacak. AKP'li kurmaylar, "Bazı yerlerde artışlar belirlenirken belediyeler gelir kaybına uğramış ancak bölgesel olarak kıymetlenen yerler de var. Oralarda artış olabilir ama belli bir oranı da geçmemeli, sınır getirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.