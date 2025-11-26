Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu.

'Tüm sorunları çözdük, tüm sıkıntıları giderdik iddiasında kesinlikle değiliz' diyen Erdoğan, 'Mevcutla yetinmiyoruz. Milletimizden gelen teklifler tenkitler şikayetler doğrultusunda sağlık sistemimizi iyileştirmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda sağlık alanında ne yaptıysak bilim insanlarımızla istişareyle yaptık' ifadelerini kullandı.

'TÜM ŞAHSİ ÇABAMA RAĞMEN HEDEFİMİZİN UZAĞINDAYIZ'

'Aynı şekilde, gerekli AR-GE yatırımlarını yaparak tıbbi cihaz üretiminde de yeni bir aşamaya geçmek zorundayız' diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

'Cumhurbaşkanı olarak, sağlıkla ilgili hususlarda kapsamlı bir millileşme ve yerlileşme hamlesine olan ihtiyacı sık sık dile getiriyorum. Ancak bu konuda, tüm şahsi çabalarıma rağmen hedeflerimizin çok uzağında olduğumuzu da gayet iyi biliyorum. Savunma sanayinde olduğu gibi burada da içeriden ve dışarıdan farklı engellerle karşılaşıyoruz.

Ama nasıl ki zor oyunu savunma sanayinde bozmuşsa, inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de Allah'ın izniyle bozacaktır. Çalışacağız, çalışacağız, geliştireceğiz, üreteceğiz. Hepsinden de öte, zorluklar karşısında yılmayacağız ve Türkiye'yi çok farklı bir seviyeye hep beraber taşıyacağız.