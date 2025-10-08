Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok" dedi. Meclis'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı su bidonlarıyla protesto eden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu AKP'li Osman Gökçek Erdoğan'ın sözlerini alkışladı.

Erdoğan, "Ya sen önce millete su ver, milleti önce çöp dağlarından kurtar, rüşvet çamurunu bir temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Milleti her gün trafikte perişan ediyorsunuz, özür dileyeceğinize yüzsüzce sataşıyorsunuz. Hadi kendinize saygınız yok Ankara'da elinde su bidonu ile bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Aynaya baktığınızda hiç yüzünüz kızarmıyor mu. Grup kürsüsüne mazot bidonu ile çıkmayı biliyorsun hadi şimdi de su bidonu ile çıksana yüreğin yetiyorsa. Millete hesap verecek saygısı yüreği yok" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, "TBMM Gazze konusunda öncü oldu. İsrail hükümetinin bölgemizi sürükleyebileceği felaketlere dikkat çekiyoruz." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Gayemiz bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır. Gazzeli mazlumların 2 yıldır çektiği acının dinmesi arzumuzdur. Bölgemizi bu cendereden çıkarmak istiyoruz. Trump, müsbet cevap vermiş ve barış iradesini ortaya koymuştur fakat barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barılı Filistinlilere yüklemek ne adildir ne de gerçekçi yaklaşımdır. İsrail barışa giden süreci baltalayan saldırılarna devam etmektedir.

Filistin direniş örgütü Hamas, Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur.

Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tek yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adil ne gerçekçidir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail saldırıları durdurulmalıdır.

Haydutlukla gidilecek hiçbir yer olmadığını İsrail'in anlaması gerekiyor. Soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar. Filistinli kardeşlerimizi asla bırakmayacağız. 196 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır.

Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Meclis açılış konuşmamda da dikkat çektim AK Parti fıtratı itibariyle reformların partisidir. Büyük reformları biz yaşattık. İçinde bulunduğumuz yasama yılını da birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem tahayyül ediyoruz.

Belediyelerde milyarlarca TL peşkeş çekilmiş. Soruşturmaların üzerine gidilmeli. Sizin hiç insafınız yok mu? 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok.

Belediyelerdeki itibar kaybının müsebbibi olan ana muhalefetin reform çabamızı desteklemesi bir nevi günahlarına kefaret olacaktır. Hal böyleyken beyefendi çıkıp özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar.

Sen önce rüşvet çamurunu temizle. Sivil anayasa vatandaşlarımızın en büyük özlemidir.

Türk demokrasisini sivil damgalı yeni anayasa ile taçlandırma irademiz bugün de baki. Şartlar ne olursa olsun bu hedefimizden kopmadık ve kopmayız. Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz.

Yeni yasama yılında çıkan tablo umutlarımızın artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerimizin saygıdeğer genel başkanlarının bir araya gelmesi, saygı içinde sohbet etmesi çok kıymetlidir. Dostane bir çay sohbetinin eleştirilecek hiçbir yanı yoktur.

Linç korosu CHP zihniyetinin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel merkezidir.

Fotoğrafa verilen tepkiler CHP'nin faşist zihniyetinin somutlaşmış halidir.

Bu partide önemli olan isimler, unvanlar, makamlar değildir. Bu teşkilatta esas olan hizmettir.