Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ TV'de tartışılıyor.

22. Dönem TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, SÖZCÜ TV ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sorularını yanıtladı.

"CEVAP VERMEKTE ZORLANIYORUM"

AKP içerisinde Erdoğan sonrasına yönelik tartışmalara ilişkin soruları da yanıtlayan Arınç, şu ifadeleri kullandı:

- Sorularınızın cevabını vermekte zorlanıyorum. Neden bana bunları soruyorsunuz? Kafasından ne geçtiğini ben nereden bilebilirim. Bunları konuşmak için çok erken bir varsayımım var ama o da bana kalsın. Bir şey söyleyip de sonra sosyal medyada gelişi güzel şeyler konuşulmasın.

"SÜMEYYE HANIMLA DAHA ÇOK TANIŞIRIZ"

- Ben Erdoğan ailesini tanırım ama Sümeyye Hanımla daha çok seçim gezilerinde birlikte olurduk. Çok hanımefendi bir kızımızdır. Bilal Beyi de tanırım şüphesiz. Cumhurbaşkanlığı konusunda kim ne düşünüyor beni ilgilendirmez benim işim değil.

- Aile olarak sevdiğimiz gıpta ettiğimiz bir ailedir ama Cumhurbaşkanlığı konusunda önümüzdeki günler ne gösterir ona bakmak lazım.

"BABADAN OĞULA GEÇİŞ ÜLKEMİZDE KABUL GÖRMEZ"

- Avrupa'da babadan oğula görüntüsünü göremezsiniz. Burası bir Azerbaycan değil veya Irak'ta İran'da Libya'da olan gibi bir şey görülmemiş. Olmaz mı istenirse olur. Halk buna karar verir. Halk tarafından hemen alkışlarla ve olumlu karşılanacağını da düşünmem. Seçim sonucunda bu kabul edilirse ona da bir şey diyemeyiz ama bir örneği yok. Babadan oğula intikal eden vekillik olmuştur ama bu başka bir konu. Mesela İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu o ülkelerde geçerli olabilir ama bizim ülkemizde kabul görmez diye düşünüyorum.

"BUNU DA YABANA ATMAYIN"

- İsim söylemem ama Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de "Kardeşim Abdullah Gül'dür" diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman "kardeşim falandır" diyebilir. Bunu da yabana atmayın.

"BUNLARIN BU İTTİFAKTA NE İŞİ VAR DİYORSUNUZ"

- Bugünkü şartlarda kim hangi tarafta olacak, hangi ittifaklarla hareket edecek, ben bilmiyorum. Geçen seçimlere bakarsak milletvekili sayısı itibarıyla AK Parti öndeydi, CHP arkadaydı. Sonra DEM, MHP geliyordu. Yeniden Refah kendi oylarıyla 5 milletvekili çıkarmıştı.

- DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti ittifak içindeydi; ama şimdi sanki yer almayacaklar gibi. Bir taraftan Anahtar Partisi var, Yavuz Ağıralioğlu’nun. Bir taraftan Ümit Özdağ’ın partisi var. Bunlar üçüncü bir ittifakta mı yer alırlar diye yazılıp çiziliyor.

- Doğrusu günlük siyasetle çok ilgilenmemeye çalışıyorum ama okuduklarımdan da etkileniyorum. Yüzde 1’lik partinin bile söz hakkı olacak bir noktaya gelindi. İyi mi kötü mü? Bana göre partiler kimliksiz hâle geldi. Eskiden kimliklerini muhafaza etmek için vatandaşla doğrudan ilişki kurarlardı. Şimdi öyle ittifaklar var ki, “bunların bu ittifakta ne işi var” diyorsunuz.

HASAN UTKU ÇAKIR'IN ERDOĞAN'A SELAM DURMASI

- Beş dönem milletvekilliği yaptım. Muhalefette daha çok vaktimiz geçti. Milli Selamet’te vardım, Refah’ta vardım, Fazilet’te vardım. Milletvekilleri halkın seçtiği insanlardır. Halkın içinde hangi kalite varsa parlamentoda da o vardır.

- Geçmişte parti değiştiren insanlar vardı ama medyatik değillerdi. İnsanlar çeşitli sebeplerle partilerinden ayrılabilir. Onurlu kalırlar. “Şu sebeple ayrılıyorum” derler. İsterlerse bağımsız kalırlar ya da başka bir partiye geçerler. Bunun için yasal düzenleme de yapılamaz, insan fıtratına aykırıdır.

- Bu üç milletvekilinden ikisini çok iyi tanıyorum. Konuşmaları tutarlı. Ama bu arkadaşın yaptığı beni mahcup etti. Bağırarak, çağırarak, selam durarak, şov yaparak… Buna alışkın değilim ve bunu doğru bulmuyorum.

- Orada Cemil Meriç’ten bir söz kullandım. “Tabasbus” kelimesini özellikle söyledim. Gitsinler, baksınlar diye. Nitekim baktılar. Ama bu arkadaşın yapısı böyle demek ki. Duyduğuma göre daha önce İYİ Parti’ye gitmek istemiş ama kabul edilmemiş.