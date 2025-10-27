Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Starmer da Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye 20 adet Eurofighter uçağı satacağını belirterek "Bu NATO'daki derinliği ve savunma sanayimizde işbirliğini artıracak" dedi.

TOPLAM 44 UÇAK ALINACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise İngiltere'den 20, Katar'dan 12 ve Umman'dan 12 adet Eurofighter savaş uçağı alınmasının planlandığını bildirdi.

Güler, uçakların önümüzdeki yılın başında teslim edilmesinin öngörüldüğünü de sözlerine ekledi.

Eurofighter Typhoon

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı olan Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Geniş kapsamlı operasyonel kabiliyetleri nedeniyle Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman gibi ülkelerin hava kuvvetlerinde tercih ediliyor.

Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın önde gelen havacılık ve savunma şirketleri olan Airbus, BAE Systems ve Leonardo işbirliğinde üretiliyor.

Çift motorlu yapıya sahip olan Eurofighter Typhoon'un konvansiyonel uçaklardakinin aksine, ana taşıyıcı kanatların arkada, yatay stabilizenin önde olduğu sabit kanatlı uçak tipi olan "kanart" delta kanatlı bir yapısı bulunuyor.

Tek kişilik kullanıma göre tasarlanmış olan uçağın bazı versiyonlarında çift kişi de olabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 15,96 metre uzunluğa, 10,95 metre genişliğe ve 11 ton boş ağırlığa sahipken, 23,5 ton ağırlığa kadar kalkış yapabilen ve 2 Eurojet EJ200 turbofan motor yer alan uçak, saatte 2 bin 495 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Eurofighter Typhoon, 16 bin 765 metre irtifada uçabiliyor ve hava ikmali olmadan 2 bin 900 kilometre menzili bulunuyor.