2017 yılında Yüksekova’da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Önce 2’nci Lig’e yükselen ve şampiyonluk yaşayan ekip, bu sezon da TFF 1. Lig’i zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne çıkma hakkı kazandı.

Takımın yönetici ve sporcuları, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Saray'da kabul edilmişti.

Erdoğan’ın talimatıyla gönderilen otobüs, Yüksekova’da düzenlenen törenle kulüp yetkililerine teslim edildi.

Teslim öncesinde kurban kesildi. Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AKP Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, iş insanları ve takım sporcuları katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Akın, “Bu destek, kızlarımızın elde ettiği başarının bir göstergesidir. İnşallah bu otobüsle nice şampiyonluklar kutlanacak” dedi.

Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kübra Şen de desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı’na ve Gençlik ve Spor Bakanı’na teşekkür etti.