Devlet Denetleme Kurulu (DDK), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, sahte elektronik imza (e-İmza) olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, DDK tarafından yürütülecek incelemenin amacı, kamu hizmetlerinde güvenin korunması, suistimallerin önlenmesi ve hukuksuzluklara karşı etkili bir şekilde mücadele edilmesi olarak belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin yürütülen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Davada tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı için yeniden tutuklama kararı verilmişti.

HTS kayıtları ve para trafiği analizleri doğrultusunda hazırlanan MASAK raporuyla, örgütün bir numaralı isminin “Hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu olduğu öğrenilmişti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ederken, operasyonun dördüncü dalgasının da gündemde olduğu öğrenildi.