Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Tezkereye kabul oyu veren siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bizim bir başka ülkenin toprağında gözümüz yok. Komşularımız başta olmak üzere tüm dost ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız.

Bundan sonra da TSK bulunduğu her yerde barışı, dayanışmayı, kardeşliği savunmaya devam edecektir.

Türk Bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda, tarih boyunca olduğu gibi, daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecek, kimsenin şüphesi olmasın.

Sayın Özel, CHP’nin yanlışlarını düzeltme noktasında iyi sınav veremiyor. Güvenliğe, dış politikaya dair hususlarda yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor. İş sözünü tutmaya gelince aniden çark ediyor, çark ediyor.

Milletimiz CHP’de iplerin kimin elinde olduğunu biliyor ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP’ye iyi gelmeyebilir.

Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, endişem o dur ki CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kırmızı çizgimiz; bu ülkenin bekasının her şart altında muhafaza ve müdafaasıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ

Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük gizli, açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

Devletin başı olarak şahsımızın kararlı ve dirayetli tutumu, Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur ve ufuk açıcı katkıları, partimizin toplumun her kesimini kucaklayan yoğun çalışmaları neticesinde Terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla yürüyoruz.

Terörsüz Türkiye'de yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor. Herkesin elini taşın altına koyması, destek vermesi, en fazla katkıyı sunmaya odaklanması gerekiyor.

"KOMİSYONDA İLGİLİ BÜTÜN TARAFLAR DİNLENMELİ"

Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

Komisyon kuruluş misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan, ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini değerli buluyoruz.

Komisyonumuzun yazacağı kapsamlı raporu ve belirleyeceği hukuki yol haritasını önemsiyoruz. Bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız.

Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek önce 'Terörsüz Türkiye', ardından da 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaşacağız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Dünkü grup toplantısında yaptığı tarihi değerlendirmelerle müflis zihniyetin bütün oyunlarını, başta FETÖ'cü alçakların kirli heveslerini kursaklarında bırakan deşifre eden Sayın Devlet Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum.

Terörsüz Türkiye, ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir, huzur içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. Kucaklaşma sahnesi olacak Türkiye'nin nişanesidir.

Bütçemizle programımızla uyumlu şekilde, deprem hariç, harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi, dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz.