Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için resmi açılış töreni düzenlendi. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan konuşmasında savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatırken Türkiye'nin geçmiş dönemlerini de hatırlattı.

Erdoğan, 25 yıl öncesine kadar toplu iğne bile üretilmediğini ifade etti.

"TOPLU İĞNE ÜRETEBİLİYOR MUYDUK?"

"Şöyle sizleri bir 20 yıl, 25 yıl geriye götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır. Ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Savunma sanayinde yüzde 20'yi bile üretemiyorduk ama şimdi yüzde 80'i yakaladık. İnsansız hava araçları… Nerede? Böyle bir imkanımız var mıydı? Yok. Ama şimdi insansız hava araçlarını üreten, silahlı insansız hava araçlarını üreten, Akıncı'sını üreten bir Türkiye var."