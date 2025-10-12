Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki ’’Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni”ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu, CHP lideri Özgür Özel’in Gazze sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"ANA MUHALEFET LİDERİ İDRAK EDEMEDİ"

*Bakınız, Türkiye'nin, insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Türkiye, bizim yönetimimizde uluslararası toplumun saygı duyulan, etkili, sözü dinlenen bir aktörü haline geldi.

*Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi. Ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi.

*Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca 'Türkiye Partisi' gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık.

*Eski genel başkanın bu hususta zaten çok kötüydü. Avrupa'sından Amerika'sına Türkiye'yi şikâyet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi Batılılara şikâyette selefinden çok daha heveskâr çıktı.

*Güya yurt dışına gidince ‘Türkiye Partisi’ olacaklardı, ama verdikleri her söz gibi bunu da yediler. Buna da sadık kalmadılar. Bir ara ülkemize gelen Batılı basın kuruluşlarına Türkiye'yi şikâyet ediyor; ‘Sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz’ diyorlar.

"AVRUPA'YA TÜRKİYE'Yİ ŞİKÂYET TURLARI DÜZENLİYORLAR"

*Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar; ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa'ya Türkiye'yi şikâyet turları düzenliyorlar.

*CHP Genel Başkanı eskâza bir yabancı mikrofon bulsa, onu da ülkesini karalamak için kullanıyor. Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikâp iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyor.

ÖZEL'İN GAZZE ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

*Dün çıkmış yine şikâyet için gittiği Avrupa'da kendi hükümeti için ‘Gazze için parmağını bile kıpırdatmadı’ iftirası atıyor. Son iki yılda Gazze'ye 100 bin tondan fazla insani yardım göndermiş, İsrail'e ticareti 1,5 yıl önce kesmiş, uluslararası tüm zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını cesaretle savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor.

*Türkiye'nin Filistin davasına verdiği güçlü desteği anlatmak yerine, sırf muhalefet etmek adına kendi devleti hakkında açıkça yalan söylüyor.

*Buradan CHP Genel Başkanı'na sormak lazım: Hadi kendine saygın yok; işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Taşıdığın Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?

"ÜLKEMİZ ADINA ÜZÜLÜYORUM"

*Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini Batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor? Hadi kendi itibarını umursamıyorsun; bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Madem vatana, millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Hep söylüyorum; bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz.

*Bu içler acısı hallerini gördükçe inanın ben ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi bunların zihniyetinden korusun diyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz, sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, sizin iradenizi; namusumuz, şerefimiz bilerek savunmayı sürdüreceğiz. Her yerde Türkiye'yi ve Türk milletini iftiharla temsil edeceğiz.