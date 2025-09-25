Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere New York'tan Washington'a geçti.

Erdoğan görüşme öncesinde Blair House'ta kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSİ 18.00-20.00 arasında Beyaz Saray'da olması bekleniyor. 

Programda, Oval Ofis’te Türk-Amerikalı gazetecilerin iki lidere soru sorması beklenirken son dakika değişikliği yaşandı. 

GÖRÜŞME BASINA KAPATILDI

Erdoğan-Trump zirvesindeki program şöyleydi:

18:00 Trump tarafından karşılama,

18:15 Oval Ofis’te gazetecilerle soru-cevap

18:45 Çalışma yemeği

19:45 Erdoğan, Beyaz Saray’dan ayrılış

NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; Yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı.

Görüşmenin daha sonradan basına açılabileceği, BM nedeniyle heyetler arasında istişareler nedeniyle böyle bir karar alınmış olabileceği değerlendiriliyor.