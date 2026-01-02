Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

"TRUMP İLE PAZARTESİ GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan, "Benim gerek sayın Putin'le gerek Zelenski gerek Trump'la görüşmelerim devam ediyor. Paris'te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak" dedi.

Erdoğan, "Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmadık. Galata'da tarihi ana şahitlik ettik. Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı" diye konuştu.