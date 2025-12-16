Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li vekillerin Genel Kurul’da AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’i eleştirmesine tepki gösterdi.

Erdoğan, “Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmasını önemle rica ediyorum” diyen Erdoğan, yaşamını yitiren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’un ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, muhalefetin adalete yönelik eleştirilerine, “Türkiye’yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin, AİHM kararlarını yıllardır uygulayamayan birçok ülke hakkında seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Adalet teşkilatımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

ÜSLUP VURGUSU

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

- Bütçe görüşmeleri sırasında partimizin Grup Başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı da burada ifade etmek istiyorum. Grup başkan vekilimizin şahsında kadın milletvekillerine ve Gazi Meclisimize yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

- Siyasette nezakete herkes dikkat etmelidir. Siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler, evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır.

- Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmasını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz, ancak kırıcı ve yıkıcı olmayacağız.

NE OLMUŞTU?

Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve CHP grupları arasında dikkat çekici bir tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın AKP’ye yakın isimlerin yakınlarını sınavsız ve mülakatsız kamuya yerleştirdiğini savunarak iktidar sıralarına “Hiç mi utanmıyorsunuz?” diye seslendi.

Söz alan Özlem Zengin ise Günaydın’ın üslubunu eleştirdi, şöyle konuştu:

“Arka arkaya insanlara ‘utanmıyor musunuz’ dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Evet utanmıyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bu nasıl bir dil, nasıl bir üslup?”