MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB soruşturmasına dair açıklamaları ve tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasının ardından Cumhur İttifakı'nda kriz iddiaları gündeme geldi. Ahlat'ta bir araya gelen iki liderin fotoğrafındaki detay dikkat çekti.

Gazeteci Murat Yetkin fotoğraf karesine ilişkin olarak "Öncelikle şunu söylemek lazım: AK Parti ile MHP arasında son haftalarda su yüzüne çıkan gerilim 'Cumhur İttifakında çatlak' denecek boyutta değil. İki parti çıkar birliği bağıyla bağlı; bugüne dek daha ağır badireleri atlattılar. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2002 yılında Bülent Ecevit’e çektiği rest gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 'Haydi seçime' resti çekmesi çok zor. Öte yandan iki liderin Ahlat’ta verdikleri fotoğrafa bakıp 'Düşman çatlattılar' yorumu yapacak bir durum da yok; zoraki yüz ifadeleri çok şey anlatıyor zaten." yorumunu yaptı.