Türkiye'nin Fikri Kamuoyu Araştırmaları ve Strateji Merkezi, 3-7 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 670 kişiyle CATI ( Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle, yüzde 95 güven düzeyinde yüzde +- 1,9 hata payıyla yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

SÜRECİ BAŞLATAN MHP DESTEK BULAMADI

Ankette "Terörsüz Türkiye sürecinde Cumhur İttifakı partilerinden hangisinin politikalarını daha doğru buluyorsunuz?" sorusu yöneltilirken; BBP diyenlerin oranı yüzde 43 oldu.

AKP diyenlerin oranı yüzde 24, MHP diyenlerin oranı ise yüzde 7 oldu. Sürece yönelik, "kararsız" olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 26 olarak ölçüldü.

Süreci başlatan MHP'nin politikaları en az desteği alırken sürece karşı olduğunu belirten BBP'nin en yüksek desteği görmesi ise dikkat çekti.

İYİ PARTİ ÖNE ÇIKTI

Katılımcılara ayrıca, "Terörsüz Türkiye sürecinde muhalefet partilerinden hangisinin politikalarını daha doğru buluyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 32'si İYİ Parti yanıtını verirken; DEM diyenlerin oranı yüzde 21, CHP diyenlerin oranı yüzde 19, YRP diyenlerin oranı ise yüzde 12 oldu.

Zafer Partisi'nin tutumunu doğru bulanların oranı yüzde 7 olurken, A Parti'de bu oran yüzde 4, kararsızların oranı ise yüzde 5 oldu.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeyen İYİ Parti'nin listede ilk sırada yer alması dikkat çekti.

Sürece en büyük desteği veren partilerin başında gelen DEM Parti ise İYİ Parti'nin gerisinde kaldı.