Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açtığı “1 milyon liralık tazminat davasında” ilk celse dosya üzerinden açıldı.
Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafların “uzlaşamaması” üzerine sözlü duruşmaya geçilmesine hükmetti.
DAVA TARİHİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Milyon Liralık tazminat talebiyle açtığı davada ilk duruşma 13 Ocak 2026 saat 10.00’da görülecek.
Erdoğan’ın avukatı daha önce mahkemeye sunduğu dilekçede, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı'nı kamuoyu önünde küçük düşürme maksadıyla hareket ettiğini öne sürmüş, Erdoğan'a yönelik kullandığı "eli sopalı" ve "karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidar" ifadelerinin amacını aştığını iddia etmişti.