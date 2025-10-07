Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra küresel gündeme dair önemli başlıklar üzerinde durduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Gazze’de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması adına yoğun çaba gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın, adil ve sürdürülebilir bir barışla sonlandırılması için diplomatik girişimlerin hız kazanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, barışa yönelik çabaları sürdüreceklerini belirttiği görüşmede, Putin’in doğum gününü de tebrik ettiği bildirildi.

Liderlerin, önümüzdeki dönemde temaslarını sürdürme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.