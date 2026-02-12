Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in yemin töreni sırasında yaşanan kavga siyasetin gündeme bomba gibi düştü.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, olaylar nedeniyle CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, "Ana muhalefetin siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, Meclis’in vakarına zarar veren, hepsinden öte, aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Erdoğan’ın konuşmasında başta Osman Gökçek olmak üzere AKP'li vekillere değinmemesi dikkat çekti.

Kavganın yankıları sürerken Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Mutlu, Erdoğan’ın yaşanan görüntülerden rahatsız olduğunu ve kendi partisinden bazı milletvekillerine de kızgın olduğu kulisini paylaştı.

Mutlu şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefete yönelik sert ifadeler kullanmış olabilir; ancak kendi partisinden, başkentin milletvekili Osman Gökçek’in ve diğer bazı milletvekillerinin bu hareketlerinden de rahatsız."