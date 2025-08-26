Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir." dedi.

Erdoğan, "Her türlü engele, engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için kelimenin tam anlamıyla çırpınıyoruz. Süreçte hamdolsun mesafe katettik. Çalışmalarımızı kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti:

Biz 86 milyon olarak tarihin kültürün inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Rengini şehitlerimizin al kanından alan bu bayrak bizim. Bunu Irak'ta gördük, Suriye'de gördük, daha önce gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Suriye'de Kürtlerin de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşıranlar ise kaybedecektir.