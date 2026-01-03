Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönen kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler ise kaybedecek." dedi. Erdoğan, kendisine 'dostum' diye hitap eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalanması ve ülke dışına çıkarılmasına konuşmasında değinmedi.

Dost ülkelerle yeni ortaklıklar tesis ederken Türk dünyasıyla bağlarımızı inşallah daha da güçlendireceğiz. Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimleri şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştır.

Türkiyesiz denklem kurulamayacağı, kurulmak istense dahi bunun uzun ömürlü olmayacağı herkes tarafından anlaşılmıştır. Fevri çıkışlar, afaki söylemler, kibirli açıklamalar eninde sonunda gerçeğin duvarına toslamış, Türkiye'nin vazgeçilmezliği defalarca kanıtlanmıştır.

Türkiye'yi yanına alan kazanacak, karşısına alan kaybedecektir. Yüzünü Ankara'ya dönen kazanacak, kıblesini şaşıranlar, kısa vadeli düşünenler ise kaybedecek.