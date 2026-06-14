Konya’nın Ereğli ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bisiklet Festivali dün başladı. Festivale yurt içi ve dışından 400 aşkın bisikletçi katıldı.
Festival devam ederken Ereğli Birinci Kitap Günleri de gerçekleştirildi. Belediye başkanı Umut Akpınar, “Uzun süredir özlemini duyduğumuz faaliyetlerimizi yeni festival ve günlerle devam ettireceğiz” dedi.
Kitap gününe SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, yazarlar İnci Aral, Sinan Yağmur ve Sinan Akyüz de katıldı. Okurlarıyla buluşup kitaplarını imzaladılar