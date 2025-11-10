Bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (TFF) sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eren Elmalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm.

Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur.

Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım.

Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır.

Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."

Eren Elmalı, gazeteci Mehmet Arslan'a yaptığı açıklamada ise "19-20 yaşındaydım. Ben böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir abim yasak olduğunu söyleyince elimi ayağımı çektim" ifadelerini kullandı.