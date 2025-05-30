Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı, "Gol Var Mı?" YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Bordo mavililerdeki dönemini değerlendiren milli futbolcu şu ifadeleri kullandı;

'TRABZON'DA YAŞAMAK ZOR BİR DENEYİMDİ'

"Trabzonspor’da beklentileri karşılayamadım, bunu kabul ediyorum. Ama gerçekten orayı sevdim. İstanbul’da doğup büyümüş biri olarak Trabzon’da yaşamak zor bir deneyimdi. İnsanları farklı, şehir farklı. Buna rağmen orada geçirdiğim süre boyunca mutluydum. Hala görüştüğüm insanlar var. Trabzonspor, futbol hayatımda özel bir yere sahip.”

'BÜYÜK TAKIM FARKI...'

"Büyük kulüpler arasındaki geçiş adaptasyon sürecini kolaylaştırıyor. Büyük takımdan büyük takıma gelmek fark yaratıyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz. Bu da adaptasyon sürecini hızlandırıyor."

'ALACAKLARIMDAN FERAGAT ETTİM'

"Değerlendirmem gereken bir fırsat vardı. Trabzonspor’un menfaatini de düşünerek bazı alacaklarımdan feragat ettim. Bu fedakârlıktan dolayı pişman değilim. Şu an Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum."

Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla 16 maçta sahaya çıkarken bir asistlik skor katkısı verdi.