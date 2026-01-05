Bahis soruşturması nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı, Trabzonspor birlikte formasına kavuştu. Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren Elmanı 57 gün sonra sahaya çıktı ve golünü attı. 45+2. dakikada Mauro Icardi'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Eren Elmalı ceza sahasına girdikten sonra yakın köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. Eren Elmalı golden sonra teknik direktör Okan Buruk'u yanına koşarak sarıldı.

