Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sol bek oynayan Eren Elmalı, ağları iki kez havalandırdı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Leroy Sane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Bilal Bayazit topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Eren Elmalı, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Eren Elmalı, ikinci yarının başında bir kez daha sahneye çıktı. Roland Sallai'nin hızlı kullandığı taç atışı sonrası Leroy Sane'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Eren Elmalı, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu bir kez daha ağlarla buluşturmayı başardı.

İlk hafta oynanan Gaziantep FK maçında da ağları sarsan Eren Elmalı, bu gollerle 3 haftada 3 gole ulaşmış oldu. Süper Lig kariyerinde bu sezondan önce sadece 1 golü bulunan milli futbolcu, 3 hafta geride kalırken kariyer istatistiklerini üçe katlamış oldu. Eren Elmalı, daha önce Süper Lig'deki tek golünü 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa forması giyerken kaydetmişti.