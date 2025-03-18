Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emine Manolya Kara, aşıların çocuklar ve yetişkinlerde ciddi hastalıkları önlemenin en etkili yollardan biri olduğunu vurgulayarak, “Etkin aşılama sayesinde çocukların, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, hepatit B ve hepatit A gibi çok sayıda bakteriyel ve viral enfeksiyondan korunması mümkün. Ülkemizde bugün pek çok enfeksiyonun artık görülmemesi ve unutulması aşı ve bağışıklama tarihimizin en önemli başarılarından biridir” diye konuştu.

ERGENLİKTE YAPTIRILMASI GEREKEN AŞILAR

Ergenlik döneminde yapılan aşıların bireyin sağlıklı bir yetişkinlik dönemi geçirmesi için önemli bir temel oluşturduğunu ve ergenlerin aşı takvimine uygun olarak aşılanması gerektiğinin altını çizen Doç Dr. Kara, “Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda ilköğretim 8.sınıfta (10-12 yaş) erişkin tip difteri tetanoz aşısı hatırlatması olarak tek doz uygulanmalıdır. Bu dönemde aşılama erişkin tip boğmaca-difteri-tetanoz aşısı (dTap) şeklinde de uygulanabilir.

Ergenlik döneminde boğmaca sıklığının arttığı göz önüne alındığında, bu uygulama ile boğmaca hastalığından da korunma sağlanmış olur. Ayrıca; 9 yaşından itibaren erkek ve kız çocuklarına HPV aşısı yapılması, meningokok hastalığı açısından bağışıklama ve özellikle risk grubundaki ergenlere yıllık influenza aşısı uygulaması önerilmektedir” ifadelerini kullandı.

‘HEM BİREYSEL HEM DE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Doç. Dr. Kara, ergenlik dönemi aşılamalarının önemi hakkında şunları söyledi:

“Ergenlik dönemi, bireyin çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı ve vücudun birçok fizyolojik ve psikolojik değişim yaşadığı bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemde yapılacak aşılamalar hem çocuk hem de toplum sağlığı için büyük önem taşır.

Öncelikle bu dönemde bağışıklık sistemi hala gelişim aşamasında olduğu için yapılan aşılar, vücudu ciddi ve potansiyel hastalıklara karşı korur. Bunların başında da difteri, tetanoz, boğmaca (pertussis), menenjit, insan papilloma virüsü (HPV), hepatit B ve grip gibi bulaşıcı hastalıklar yer alır.

Özellikle ergenlik döneminde yapılmasını önerdiğimiz HPV aşısı, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlaması açısından ayrıca önem taşır. Aşıyla birlikte sadece çocukluk döneminde değil, kişilerin ileriki yaşlarda sağlık sorunlarının önlenmesine de yardımcı olunabilir ki bunun en güzel örneği hepatit B aşısının karaciğer kanseri riskini azaltmasıdır.”

‘ERGENLERİN AŞILANMASI, TOPLUMUN GENEL SAĞLIĞINI KORUR’

Aşılanmanın bireysel sağlığı korumasının yanında toplum sağlığının korunmasında da önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Kara, “Ergenlerin aşılanması, toplumun genel sağlığını da korur. Toplumsal bağışıklık, aşılanmış bireylerin, aşılanmamış veya bağışıklığı zayıf olan bireyleri koruma altına alması anlamına gelir ki bu da hastalıkların yayılmasını önler” dedi.

‘AŞILAR İNSANLARI HASTA ETMEZ’

Aşı karşıtlığının aşı uygulamalarında aksaklıklara yol açtığını belirten Doç. Dr. Kara, “Aşı kararsızlığı/ karşıtlığının aşı uygulamasında aksaklıklara yol açması, unutulan pek çok enfeksiyon hastalığının maalesef yeniden ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Son dönemlerde bunun etkisini en çok, kızamık, boğmaca gibi hastalıkların yeniden artması ile görüyoruz. Aşılar, tıpkı bir kişinin enfeksiyon kapması durumunda olduğu gibi, bağışıklık sistemini antikor üretmesi için uyararak çalışır. Ancak bakteri ve virüslerden farklı olarak aşılar aslında insanları hasta etmez” diye konuştu.